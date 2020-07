Microsoft s solidnimi poslovnimi rezultati

Objavljeno: 25.7.2020 10:12

Microsoft je objavil poslovne rezultate za preteklo četrtletje, kljub dogajanju okoli koronavirusa so zabeležili solidno rast prihodkov in zaslužka.

Podjetje je zabeležilo 38 miljard dolarjev prihodkov – slabi dve milijardi več, kot so napovedovali analitiki. Največji del tega predstavlja oddelek za oblačne storitve, ta je zabeležil 17% odstotni dvig prihodkov v zadnjem letu. Odlično se je odnesel tudi oddelek za igre Xbox, kar ob karantenah niti ne preseneča. Solidno se je odnesel tudi poslovni oddelek, v katerem sta oddelka za pisarniške storitve Office in spletišče LinkedIn. Slednje je sicer zabeležilo najmanjšo rast od leta 2016 (10%), kar je spet razumljivo, saj se je v času koronavirusa manj zaposlovalo in manj oglaševalo.