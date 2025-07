Objavljeno: 31.7.2025 15:00

Microsoft rekordno

Microsoftovi poslovni rezultati v minulem četrtletju so tako navdušili investitorje, da je delnica poletela za dobro desetino. Presegli so tudi najbolj optimistična pričakovanja in napovedi analitiko. V zadnjih treh mesecih je Microsoft ustvaril 76,4 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je zrasel za 24 odstotkov na 27,2 milijarde dolarjev.

Prav tako se je 30. junija končalo fiskalno leto 2025 za Microsoft, v katerem so prihodki znašali 281,7 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa 101,8 milijarde dolarjev. To znaša 13,64 dolarja na delnico, ki je presegla vrednost 500 dolarjev.

Iz Redmonda pojasnjujejo, da rast poganjajo prav vsi sektorji. V zadnjem kvartalu je Azure na primer prispeval 19 milijard dolarjev prihodkov, preostale storitve v oblaku pa 10 milijard dolarjev. Osebni računalniki so prispevali 13,5 milijarde dolarjev, poslovni sektor (Office) pa 33 milijard dolarjev. Microsoft je tako delničarjem prek dividend in odkupov lastnih delnic vrnil 9,4 milijarde dolarjev.

A podobno kot gleda borza v prihodnost, poglejmo še mi. Microsoft je bil deležen nemalo vprašanj o dolgoročnih obetih, zlasti kako monetizirati umetno inteligenco. Finančna direktorica Amy Hood je dejala, da bodo to storili podobno kot s programsko opremo. V programe bodo dodajali umetno inteligenco, ki jo bodo tudi zaračunavali, odvisno od zmogljivosti in paketa. Sčasoma ločnice med prihodki od umetne inteligence in drugih orodij ne bo več, ker jo bodo vsebovala vsa. In tudi zato je Microsoft postal drugo podjetje v zgodovini, ki je vrednost štiri bilijone dolarjev. Zapišimo še enkrat: 4.000.000.000.000 dolarjev.