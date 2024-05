Microsoft razvil GPT-4 za vohune

Microsoft je pripravil veliki jezikovni model, ki temelji na GPT-4 in je namenjen izrecno za obveščevalne službe. Model deluje brez povezave z internetom, kar je prvi tovrstni Microsoftov izdelek. Na tak način lahko obveščevalne službe uporabljajo novo tehnologijo za analizo podatkov, ne da bi informacije uhajale.

Glavna težava aktualnih velikih jezikovnih modelov je njihova povezljivost z internetom, zato so neprimerni za obdelavo občutljivih informacij. Ponudniki niso skrivnostni, temveč jasno povedo, da vnose beležijo in jih uporabljajo za učenje in izboljševanje. V praksi pa obstaja veliko primerov, kjer bi ti modeli veliko pripomogli, če bi le bili resnično zaupanja vredni. Tak primer je na primer sodstvo, kjer bi lahko z njimi kopali po spisih, če bi le bilo vse lokalno.

Enak problem imajo tudi vohuni. Zato je Microsoft izdelal verzijo GPT-4, ki temelji na OpenAI-jevi tehnologiji – to sme, ker je v podjetje vložil milijarde – in lahko bere predložene datoteke, a nima povezave z internetom. Veliki jezikovni modeli so raznovrstno uporabni, ChatGPT je le ena možnost, kjer se z njim pogovarjamo oziroma si dopisujemo. Novi model pa analizira predložene datoteke in dokumente. Zagnali so ga minuli teden, uporablja pa ga približno 10.000 ljudi iz sveta obveščevalnih služb v ZDA.

Seveda pa to ne odpravi druge velike težave. Modeli si lahko izmišljujejo, zato je treba njihove navedbe preverjati. Ne bi si želeli, da obveščevalci nasedejo halucinacijam GPT-ja.