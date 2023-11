Microsoft razvija lastne procesorje za oblačne storitve

Veliki ponudniki storitev v oblaku se vse bolj pogosto odločajo za razvoj lastnih procesorjev, ki so optimizirani za čim bolj učinkovito uporabo v oblaku. Zadnji med velikimi se je na to področje podal Microsoft, ki bo kmalu uvedel lastne čipe razvite po meri za procesiranje algoritmov umetne inteligence in storitev v oblaku podjetja.

Prva dva nova čipa, Microsoft Azure Maia AI Accelerator in Microsoft Azure Cobalt CPU, sta bila predstavljena na konferenci Ignite. Njihov cilj je dodatno okrepiti Microsoftove storitve umetne inteligence, kot sta Copilot in Azure OpenAI, z zagotavljanjem računalniške zmogljivosti, optimizirane generativne naloge umetne inteligence, ter povečati učinkovitost v svojih podatkovnih centrih za računalništvo v oblaku.

Microsoft Azure Maia AI Accelerator, bo namenjen Microsoftovim podatkovnim centrom Azure in prvenstveno zadolžen za povečanje optimizacije delovanja pomočnika GitHub Copilot in integracije z rešitvami OpenAI, kot je Microsoftov Copilot (doslej Bing Chat). Čip zasnovan posebej za Azure in izvajanje prihajajoče nadgradnje ChatGPT 4 Turbo. Premore 105 milijard tranzistorjev, zgrajen je pa v najsodobnejši 5-nm arhitekturi. Konkuriral bo predvsem pospeševalnikov za AI, ki jih Microsoftu dobavlja Nvidia.

Ker računsko intenzivno procesiranje porabi precej energije, zlasti za hlajenje, so pri Microsoftu razvili tudi posebno tehnologijo, ki omogoča vodno hlajenje v prilagojenih standardnih strežniških omarah, tako da lahko dosežejo zelo visoko gostoto procesnih enot na uporabljeno površino v podatkovnem centru.

Druga novost, Microsoftov procesor Azure Cobalt, je namenjen širšemu naboru storitev v oblaku. Procesor temelji na osnovi Arma za zagotavljanje energetske učinkovitosti z nižjo porabo energije in temperaturami, s čimer bo poskušal doseči trajnostne cilje podjetja. Procesor ima 128 jeder in je menda 40% varčnejši pri porabi energije kot drugi procesorji s temeljem na tehnologiji Arm. Oba procesorja se lahko pohvalita z zelo visoko prepustnostjo podatkov, ki sega do 12,5 GB/s.

Strojni novosti pomenita veliko spremembo za Microsoft, ki se je za procesiranje svojih storitev in podatkovnih centrov zanašalo na strojno opremo drugih proizvajalcev. Oba čipa, ki ju bo izdelovalo tajvansko podjetje TSMC, naj bi se v Microsoftovih podatkovnih centrih pojavila nekje v začetku naslednjega leta. Microsoft za zdaj teh čipov ne namerava ponuditi drugim podjetjem ali strankam.