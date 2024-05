Microsoft razvija konkurenco GPT-4

Odkar je Microsoft vložil 13 milijard v OpenAI, se je zdelo, da so pri razvoju umetne inteligence zaspali, saj so imeli dostop do zelo zmogljivih orodij. Slednje drži, prvo pa ne. Po poročanju The Information v Microsoftu razvijajo lastni veliki jezikovni model, ki bo po velikosti in zmogljivosti primerljiv z Googlovim in OpenAI-jevim. Doslej se je Microsoft igral le z zelo majhnimi modeli, kakršen je bil minuli mesec predstavljeni Phi-3.

Za zdaj se novi model imenuje MAI-1, a bo gotovo dobil kakšno privlačnejše ime. Razvoj vodi Mustafa Suleyman, ki ga je Microsoft ukradel Googlu. Suleyman je sicer soustanovitelj DeepMinda, ki ga je potem Google kupil, in izvršni direktor Inflectiona.

Prvi vpogled v novi model bomo dobili že konec meseca na Microsoftovi konferenci Build. Imel bo 500 milijard parametrov, medtem ko jih ima GPT-4 dvakrat več. Phi-3 ima po drugi strani le 3,8 milijarde parametrov.

