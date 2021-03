Microsoft pripravlja Windows Server 2022

Microsoft je razkril prve informacije o novostih, ki jih pripravljajo za novo različico strežnika Windows Server 2022. Čeprav Microsoft redno posodablja strežniške operacijske sisteme, podjetje le redko javno najavlja novosti, ki prihajajo z novo različico. Windows Server 2022 bo predvidoma dokončan v zadnjih mesecih letošnjega leta, predstavljal pa bo tako imenovano dolgoročno vzdrževano različico (LTSC, Long Term Servicing Channel), za katero bo Microsoft jamčil podporo naslednjih 10 let.

Glavne novosti lahko pričakujemo na treh področjih: varnosti, podpori za kontejnerje in okolje Kubernetes ter integracijo z oblakom. Na področju varnosti bo novi Windows Server prinesel novo večplastno zaščito jedra, odporno na znane in neznane napade. Dodatno bodo zaščitili tudi strežniške povezave, kjer bosta zdaj HTPPS in TLS 1.3 vključena kot privzeta protokola. Protokol SMB bo dobil 256-bitno šifriranje podatkov.

Microsoft Server prinaša prenovljen portal Windows Admin Center, ki je zdaj integriran tudi v orodje za upravljanje storitev v oblaku Azure Portal. Z oblačno storitvijo Azure Arc bo mogoče v tako v celoti upravljati strežnike, ki so nameščeni lokalno. Izboljšana je tudi podpora za upravljanje hibridnega okolja na omrežnem robu, saj bo Admin Center zdaj lahko upravljal Azure IoT Edge for Linux, se pravi lahke odjemalce v napravah IoT.

Večje spremembe lahko pričakujemo na področju upravljanja virtualnih strojev in kontejnerjev, tako na lokalnih strežnikih, kot v oblaku. Nova različica prinaša občutno zmanjšanje porabe pomnilniškega prostora pri kontejnerjih Windows Container. Obljubljajo prihranek reda velikosti gigabajt pomnilnika na kontejner, kar je precejšen napredek. Učinkovitost rabe prostora v kontejnerjih sicer še ni taka, kot pri Linuxu, vendar se približuje.

Nova različica strežnika bo omogočala tudi lažjo konfiguracijo vozlišč Kubernetes, podporo za povezave vozlišč prek protokola IPv6 in uveljavljanje politik delovanja v hibridnem okolju. Zanimiva je možnost, da bodo lahko aplikacije na robu dostopale do storitev računov Azure AD (gMSA) brez potrebe za povezavo do domenskega strežnika, kar odpira nove možnosti rabe.

Novi strežniki bodo zmogli procesirati tudi večja bremena, kot doslej. Microsoft najavlja, da bo lahko zdaj farma s podatkovnim strežnikom SQL Server naslavljala do 48 TB pomnilnika, 2.048 jeder in 64 fizičnih povezav.

Registrirani preizkuševalci Microsoftovih orodij Windows Inisders lahko predogledno različico novega strežnika že začnejo preizkušati. Prav tako je mogoče Windows Server 2022 preizkusiti v testnih namestitvah v oblaku Microsoft Azure.

