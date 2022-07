Microsoft pripravlja Outlook Lite za Android

Microsoft je na seznamu prihajajočih novosti prvič omenil tudi novo aplikacijo za Android, Outlook Lite.

Šlo naj bi za »lažjo« različico klasične mobilne aplikacije Outlook, torej bo aplikacija zasedala manj prostora in potrebovala manj sistemskih sredstev. S tem ciljajo na manj zmogljive Android telefone. Moramo priznati, da se nam zdi poteza nenavadna, saj so danes tudi cenejši telefoni dovolj zmogljivi za aplikacijo Outlook. Hkrati tudi vprašanje, koliko uporabnikov najcenejših in najpočasnejših telefonov uporablja Outlook, saj je ta bolj v domeni poslovnih uporabnikov.