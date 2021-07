Microsoft pripravlja novo podobo za programe Office

Microsoft je le nekaj dni za najavo operacijskega sistema Windows 11 objavil tudi načrte posodobitve za pisarniške programe, ki tvorijo komplet programov Microsoft 365. Videti je, da z novo grafično podobo skušajo programe, ki jih še vedno poznamo predvsem kot nekdanji Office 365, približati grafični podobi okolja Windows 11. Nova različica bo sicer na voljo tako za okolja Windows 11, kot tudi sedanji Windows 10.

Podoba pisarniških programov zdaj sledi grafičnim smernicam Fluent Design, ki smo jih spoznali v Windows 11. To pomeni, da se srečujemo z bolj zaobljenimi okni in drugimi gradniki, svetlejšimi in bolj “prozornimi” barvnimi shemami, nekoliko spremenjeno orodjarno, predvsem pa lahko računamo na barvno usklajenost z barvnimi paletami okolja Windows, vključno s temno podobo (dark mode).

Poleg grafične prenove novi Microsoft 365 prinaša tudi nekaj funkcionalnih izboljšav. Dodelali so možnosti za prilagoditev programa uporabniškim željam in okrepili orodja za skupinsko sodelovanje, še posebej v navezavi s programom za skupinsko sodelovanje Teams, ki postaja središče za skupinsko sodelovanje v Microsoftovemu ekosistemu.

Novost je tudi podpora za 64-bitno različico za procesorje Arm, kar daje slutiti, da bomo v bližnji prihodnosti videli več osebnih računalnikov s tovrstno strojno zasnovo, a še vedno s podporo za dvojec Windows - Office. Nedvomno tu ciljajo predvsem na poslovno rabo, še posebej pa za hibridno rabo (doma/služba), kar narekujejo izkušnje iz pandemije.

Nova različica pisarniške zbirke obenem zaokrožuje desetletnico nastanka paketa Office 365 in menda odraža uporabniške želje in mnenja zbrana v preteklem obdobju. Uporabniki si želijo predvsem bolj konsistentno uporabniško izkušnjo, še posebej v okolju Windows, kar pomeni, da je bila osvežitev Microsoft 365 pravzaprav nujna zaradi sprememb v operacijskem sistemu.

Microsoft bo novo različico ponudil kmalu kot nadgradnjo v okviru svojih distribucijskih kanalov Beta in kot izbiro v novem menuju “Cooming Soon”. Za zdaj še ni podatkov, kdaj bo nova podoba uporabljena v rednih različicah.

https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4OO1T?autoplay=false