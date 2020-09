Microsoft pripravlja novo ogrodje za enotno uporabniško izkušnjo

Številni viri povezani z razvijalci družbe Microsoft v zadnjem času omenjajo nov projekt z imenom MetaOS, s katerim želi proizvajalec še bolj povezati svoje izdelke za poslovno in zasebno rabo ter poenotiti uporabniško izkušnjo pri izmenjavi podatkov med njimi. Za zgled so si menda vzeli priljubljeno Tencentovo aplikacijo WeChat, ki je izredno priljubljena na Kitajskem in združuje elektronsko pošto, trenutno sporočanje, videokonference, elemente družabnih omrežja, digitalno plačevanje in še bi lahko naštevali storitve, ki so povezen z ekosistemom WeChat.

Čeprav je zelo verjetno, da Microsoft pri novem uporabniškem sloju nikoli ne bo uporabil imena MetaOS, ima projekt veliko skupnega z naslednjimi generacijami orodij, kot so Microsoft Office, Teams in celo spletnim brskalnikom Edge. MetaOS naj bi predstavljal nov aplikativni temelj za enostavno izmenjavo podatkov, ki bo izrazito osredotočen na posameznika in njegovo osebno izkušnjo, ne pa na posamezne aplikacije ali strojno opremo.

Interno ga menda postavljajo nivo nad obstoječimi aplikacijami, kot so Office, SharePoint in drugi izdelki iz družine Microsoft 365 (do nedavnega Office 365). Platforma naj bi bila močno vpeta v novo generacijo pisarniških orodij ter algoritme umetne inteligence, denimo tiste ki nastaja pod okriljem tehnologije Microsoft Graf. Vključuje tudi ogrodje Fluid Framework, ki omogoča preprosto vgradnjo (embedding) podatkovnih objektov v druge aplikacije, v tem primeru v osebno časovnico, pogovore in naloge posameznika.

Po navedbah virov naj bi iz tega nastala univerzalna aplikacija, ki bo lahko na enem mestu obravnavala elektronsko pošto, trenutna sporočila, naloge iz programov Planner, Tasks in Lists, dokumente hranjene v SharePointu, OneDriveu in drugih podatkovnih shrambah v oblaku, vključevala pretočne in druge vire novice, poslovno analitiko, vire za izobraževanje in tako dalje. Zelo verjetno je, da bo Microsoft v platformo vgradil tudi mehanizme za enostavno digitalno plačevanje in prenos sredstev, kot to počne WeChat.

Trenutno še ni jasno, ali bo projekt prerasel v povsem nov izdelek ali pa bo prišel na plan kot velika nadgradnja dosedanjih izdelkov. Prvi kandidat bi lahko bil zelo priljubljeni program za skupinsko delo Teams, čeprav se zdi, da ima MetaOS še bolj vseobsegajoče cilje.

V primeru Microsofta ne bi bilo prvič, da bi si pri konkurenci izposodil dobre zamisli za uspešne programe za skupinsko sodelovanje oziroma spletno druženje. Spomnimo se, da je Teams pravzaprav sprva nastal kot odgovor na nadvse uspešno orodje Slack. MetaOS po drugi strani daje tudi del odgovora, zakaj je bil Microsoft do nedavnega omenjan kot glavni kandidat za nakup priljubljene storitve TikTok, a se je ta načrt kot kaže izjalovil. Za Microsoft je torej področje orodij za digitalno življenje (Digital Me) ključnega pomena, tudi v luči strategije tranzicije iz ponudnika programske opreme na napravi v ponudnika spletnih storitev.