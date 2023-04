Microsoft prinaša kopilota tudi na področje varnosti

Microsoft zelo hitro širi uporabo tehnologij generativne umetne inteligence Copilot tudi na področje računalniške varnosti. Najnovejša storitev z imenom Security Copilot naj bi strokovnjakom za informacijsko varnost nudil pomoč pri varovanju sistemov in obrambi pred sodobnimi računalniškimi napad.

Security Copilot bo pomagal zaznati trenutne napade, v nekaterih primerih pa celo predvideti nevarnosti, predvsem pa bo pomagal k hitrejšim ukrepom in odgovorom na napake. Obenem bo omogočal hitreje zaznati izvore napadov in zaznati vzporedne sekundarne vdore, ki se pogosto dogajajo v senci glavnih napadov.

Novo orodje je v marsičem podobno drugim kopilotom, ki jih je Microsoft v zadnjih tednih predstavil za orodja Microsoft 365 (Office), Dynamics 365, Bing, Edge in GitHub, le da so tu bazo znanja prilagodili področju varnosti.

Storitev deluje v okviru oblaka Azure in je sposobna procesirati izredno velike količine podatkov. Microsoft denimo navaja, da dnevno procesira več kot 65 bilijonov različnih varnostnih informacij. V ozadju ni zgolj tehnologija družne OpenAI, temveč tudi Microsoftova lastniška tehnologija specifična za detekcijo nevarnosti, ob temu pa se opira tudi na informacije posredovan iz drugih Microsoftovih orodij, kot so Microsoft Defender, Sentinel, Purview in Intune.

Nova storitev je trenutno še v zasebnem predogledu in ni javno dostopna. Poleg proaktivnega delovanja naj bi Security Copilot predvsem omogočal hitrejšo analizo podatkov. S preprostimi vprašanji bo denimo možno preveriti strežnike in njihove nastavitve v luči novo ugotovljene ranljivosti. Poleg skupne baze znanja bo Secuirty Copilot lahko na zahtevo dostopa tudi do informacij, ki so specifična za lokalno okolje oziroma podjetje.