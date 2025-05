Objavljeno: 2.5.2025 10:00

Microsoft: prihodnost bo brez gesel

Tudi Microsoft se pridružuje podjetjem, ki si zares želijo prihodnosti brez gesel. Letos so 1. maja obeleževali prvi svetovni dan ključev za dostop (passkey), hkrati pa so uvedli nekaj sprememb, med katerimi so tudi računi brez gesel. Kar se je še pred desetletjem zdela futuristična ideja, bo odslej privzeta možnost za vse nove račune.

Microsoft je član FIDO Alliance, ki razvija tehnologijo za prijavo z uporabo dostopnih ključev (passkey), o čemer smo pisali v aprilski številki. Načinov za prijavo v račune brez gesel je več, med njimi pa so ključi zgolj ena izmed možnosti. Ti ključi so lahko zaščiteni z biometrijo, denimo s prepoznavanjem obraza in odčitavanjem prstnih odtisov, lahko pa so zaščiteni tudi s PIN-om oziroma fizično napravo.

Uporabniki so prijave brez gesel sprejeli z navdušenjem. Odkar je Microsoft lani podprl ključe za Xbox in Copilot, se vsak dan registrira milijon novih ključev (novi ključ predstavlja prijavo uporabnika z nove naprave). Prav tako je težav bistveno manj. Uspešnost prijav z geslom je 32-odstotna (le v vsakem tretjem poizkusu uporabniki pravilno vpišejo geslo), medtem ko s ključi 98-odstotna.

Zato ni presenetljivo, da bo Microsoft odslej nove račune privzeto ustvarjal brez gesel. Obstoječi uporabniki bodo lahko gesla izbrisali, novi pa jih nikoli sploh ne bodo nastavili!