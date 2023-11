Microsoft predstavlja orodje za skupinsko sodelovanje Loop

Microsoft je na konferenci Ignite oznanil, da je njihovo orodje za skupinsko delo Loop splošno na voljo vsem naročnikom paketa Microsoft 365. Loop, ki je bil v javnem predogledu od marca, je nova Microsoftova alternativa priljubljenemu orodju družbe Notion, združuje pa lastnosti programov za vodenje nalog, beležnice in pisarniških programov, pri čemer ponuja delitev podatkov v obliki podatkovnih komponent v realnem času.

Microsoft Loop ponuja virtualno platno za sodelovanje, kjer lahko več ljudi sočasno soustvarja vsebine z uporabo komponent Loop, ki se sinhronizirajo z drugimi aplikacijami Microsoft 365. Komponente so lahko v obliki tabel, seznamov opravil ali odstavkov, pogovorov v okolju Teams in elektronske sporočila iz Outlooka.

Glavna prednost programa je, da v ničemer ne spreminja načina dela z dokumenti in viri podatkov, a jih hkrati združuje na virtualne delovne površine, v katerih lahko opravljamo spremembe z drugimi uporabniki v realnem času. Dodajamo lahko tudi komponente tretjih ponudnikov, kot na primer informacije iz programov Atlassian Jira in Trello. V pripravi so že integracije z orodji Figma, Zohovim ServiceDesk Plus, Miro, Priority Matrix, Profisee in Lucid.

Microsoft je seveda tudi v Loop vgradil elemente umetne intelligence, tako da lahko s kopilotom ustvarjamo nove vsebine na podlagi podatkov, ki jih pomočnik vidi in razume. Copilot na primer lahko pomaga ustvariti tabele povezane z opravilom. Z ukazom "Ustvarite tabelo urnika za projekt" program samodejno predlaga strukturo in celo pomaga izpolniti tabelo s ključnimi elementi postopka, ter tako prihrani dragoceni čas. Loop se prav tako povezuje z orodji za razvoj, vključno s platformo Power Automate in Copilot Studio.

Kasneje bo Microsoft dodal možnost samodejnega ustvarjanja delovnega prostora Loop po sestanku Teams, ki se samodejno zapolni s povezanimi zapiski in dokumenti. Med sestankom bo Copilot lahko samodejno ustvarjal opombe, ki bodo zajemale ključne informacije in dodajal predlagane naloge. Uporabniki Copilota lahko Copilota celo pozovejo, naj zabeleži določeno vsebino z govorjenim ukazom.

Sestanki so pogosto izhodišče za projekte. Kmalu po sestanku bo Loop lahko ustvarili nov delovni prostor z vnaprej izpolnjeno vsebino sestanka. Ne samo, da to prihrani čas in energijo pri sledenju vsem dokumentom in začetku novega projekta, ampak nudi tudi dragocene informacije za kasnejše nove člane, ki jih povabimo v delovni prostor. Za serijo srečanj bo vsebina srečanja samodejno dodana v delovni prostor po vsakem srečanju.

Čeprav je Microsoft Loop brezplačen za uporabo z osebnim Microsoftovim računom, je za popolno izkušnjo potrebna komercialna naročnina na Microsoft 365.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8w-1kmGTeyM?si=eXAc1CZYOPnGVuDP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>