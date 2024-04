Microsoft predstavlja Copilota za bazo podatkov Azure SQL

Microsoft je predstavil novega pomočnika na temelju umetne inteligence,tokrat namenjen delu s podatkovnimi bazami. Copilot zna v tem primeru narediti pretvorbo naravnega jezika v SQL, pomaga pa tudi pri upravljanju baz podatkov.

Microsoft je napovedal zasebni predogled Copilota v oblačni različici podatkovnega strežnika Azure SQL Database, ki omogoča pripravo poizvedb nad podatki v naravnem jeziku, brez potrebe po znanju jezika SQL in poznavanju natančne strukture podatkov. Zaradi tega so lahko interakcije z bazo podatkov bolj intuitivne in hitrejše. Microsoft Copilot za Azure poleg tega nudi vodeno pomoč, ki uporabnikom omogoča upravljanje baz podatkov in samostojno reševanje težav.

Copilot v storitvi Azure SQL povezuje podatke in oblikuje odgovore na osnovi javne dokumentacije, sheme baze podatkov, podatkovnih pogledov (views), katalogov podatkov in s pomočjo analize elementov za diagnostiko delovanja v okolju Azure. Azure Copilot for Azure SQL Database s pridom uporablja imena tabel in pogledov, imena stolpcev, primarni ključ in metapodatke javnega ključa za ustvarjanje kode T-SQL. Uporabniki lahko nato pregledajo in izvedejo predlagano kodo.

Upravitelji podatkovnih strežnikov lahko zastavljajo vprašanja, ki z ročnim postopkom sicer potrebujejo precej časa za pridobitev odgovorov, s Copilotom pa je lahko diagnostika hitra in točna. Copilota je možno denimo vprašati, zakaj je baza počasna, katere so najbolj potratne poizvedbe in koliko je v določenem trenutku odprtih povezav do baze. S pomočjo odgovorov lahko upravitelji izvedejo spremembe hitreje in bolj ciljano na reševanje ugotovljenih problemov.