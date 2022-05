Objavljeno: 26.5.2022 15:38

Microsoft predstavil namizni računalnik s procesorjem ARM

Pri Microsoftu bi se radi očitno resneje lotili področja procesorjev ARM, tako so poleg namiznega računalnika predstavili tudi razvojno okolje za razvoj programov, ki bi tekli na teh procesorjih.

Predstavljen namizni računalnik se imenuje Project Volterra, gre pa za mini namizni računalnik (nekako primerljiv z Applovim Mac Minijem), namenjen razvijalcem. Računalnik uporablja enega izmed Qualcommovih procesorjev Snapdragon, niso pa povedali točnega modela. Naj bi ponudil tudi namensko enoto za umetno inteligenco (NPU, »neural processing unit«), s čimer ciljajo tudi na področje umetne inteligence in aplikacij, ki temeljijo na strojnem učenju.

Hkrati bodo v kratkem objavili ARM različice nekaterih programerskih orodij. Med njimi bodo tudi Visual Studio 2022, VSCode, Windows Terminal ter Windows Subsystem for Linux in Subsystem for Android. Prve razvojne različice teh programov naj bi prišle v roku nekaj tednov.