Microsoft predstavil ARM emulator za 64-bitne Windows x86/x64

Trenutno je na voljo šele kot razvojna različica emulatorja v okviru Windows Insider Preview, različice Build 21277.

Microsoft je Windows 10 za procesorje z arhitekturo ARM predstavil pred tremi leti, takrat so energijo vložili tudi v 32-bitni emulator za aplikacije x86, v zadnjih letih pa je seveda nujna tudi emulacija 64-bitnih programov. To področje je dobilo dodatni zagon z Applovim prehodom na lastne procesorje, zasnovane na tehnologiji ARM. Pri Monitorju smo v prejšnji številki preizkusili odličen prenosnik MacBook Air, ki kaže resen potencial teh procesorjev tudi na področju osebnih računalnikov.

Novost je sicer le eden izmed korakov Microsofta na poti k ponujanju resne konkurence omenjenim Applovim računalnikom. Poleg programske plati bo namreč potrebno še delo na strani samih procesorjev (kjer so Applovi procesorji trenutno občutno zmogljivejši od konkurence) in proizvajalcev naprav (torej prenosnikov in računalnikov).