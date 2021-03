Microsoft PowerPoint odslej ponuja trenerja za vadbo predstavitev

Microsoft je v najnovejši paket posodobitev za Office 365 prinesel nadvse zanimivo novost, ki bo koristila vsem, ki želijo izboljšati kvaliteto svojih predstavitev s pomočjo PowerPointa. Microsoft PowerPoint Presenter Coach je programsko orodje, pravzaprav trener, ki zna spremljati uporabnikove vaje za predstavitve in svetovati, kako odpraviti najpogostejše napake ter izboljšati kvaliteto predvajanja.

PowerPoint Presenter Coach sicer ni čisto nova funkcionalnost, saj jo je Microsoft doslej že ponujal v okviru spletne različice PowerPointa, vendar je ta v praksi manj uporabljena in je novost verjetno zato ostala nekoliko neopažena. Z novo posodobitvijo pa so trenerja dobile praktično vse izvedbe PowerPointa, torej tiste za okolja Windows, Mac OS, Android in iOS.

Trener se pojavi kot nova možnost v meniju za predstavitve. Ko ga uporabnik vključi, zna ta poslušati govor in celo spremljati video posnetek predavatelja, če ta dovoli uporabo kamere. Svoje nasvete podaja tako v realnem času (v obliki diskretnih sporočil v kotu zaslona), kot tudi v obliki koristnega povzetka napak ter dobrih strani predstavitve po končani vaji.

Trener zna denimo opozarjati (in pri tem šteti ponovitve), kolikokrat med besedami uporabljamo nepotrebna mašila (hm, aaa,...), na neprimerno hitrost govorjenja (prehitro, prepočasi), kot tudi na nerodno navado, ko predavatelj iz prosojnic zgolj bere besedilo. Opozoriti nas zna, če preveč ponavljamo besede, jih nepravilno izgovarjamo ali celo uporabljamo neprimerne besede. Za nameček na koncu predavanja grafično prikaže, koliko je bil govor monoton ali živahen.

Če dovolimo uporabo kamere, zna trener še precej več. Spremljati zna govorico telesa, kot tudi opozarjati, če je predavatelj preblizu kamere ali izven kadra. Za današnje čase, ko se ogromno predavanj izvaja prek oddaljene povezave, je zelo koristno, da zna trener opozarjati, ko predavatelj ne gleda v kamero oziroma ne vzpostavlja kontakt z očmi občinstva.

Hiter preizkus novega orodja kaže, da se trener odlično izkaže, če je predstavitev napisana in predavana v angleškem ali enem od velikih jezikov. Pri uporabi slovenščine nekatere funkcije zelo dobro delajo (opozorila na mašila), druge nekoliko manj (nepravilna izgovorjava besed). Ne glede na to pa je Presenter Coach lahko zelo koristno orodje za veliko večino tistih, ki s predstavitvami nimajo dosti izkušenj.