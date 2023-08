Objavljeno: 31.8.2023 05:00

Microsoft potihoma ukinil neomejeni OneDrive

Počasi izginjajo paketi, ki so nudili neomejeno hrambo podatkov. Zadnji v vrsti je Microsoftov OneDrive, ki je brez velikega pompa izdahnil enkrat poleti. Novi uporabniki ne morejo več naročiti neomejene kapacitete.

Doslej je bil poslovni OneDrive (Plan 2, One Drive for Businesses) priljubljen paket v večjih organizacijah. Za 10 dolarjev mesečno je nudil neomejeno kapaciteto za hrambo podatkov, kar so podjetja s pridom uporabljala. Med 28. junijem in 14. julijem letos – če se zanesemo na Internet Archive – je Microsoft potihoma umaknil to možnost. Po novem imajo podjetja na voljo 1 TB na uporabnika, kar se lahko poveča do 5 TB. To je veliko, ni pa ogromno in je daleč od neomejenih količin.

Na povpraševanje o tej novosti so iz Microsofta odgovorili, da so poenostavili in poenotili licence. Tako je sedaj na voljo le Plan 1, ki stane 5 dolarjev mesečno na uporabnika. Večji paketi vsebujejo še Microsoft 365 Business Basic ali Standard in so seveda dražji. A prav noben ni neomejen.

Spomnimo, da je minuli teden tudi Dropbox ukinil neomejeno kapaciteto. Dropbox je bil konkretnejši in je priznal, da so to morali storiti zaradi zlorab. Manjša množica uporabnikov je namreč trošila prek vseh razumnih meja, zato so uvedli omejitve. Te so 5 TB na uporabnika za nove naročnine in do 35 TB za obstoječe naročnike.

Vedno se najde nekdo, ki neomejene pakete prižene do skrajnosti. In zato ne moremo imeti lepih stvari.