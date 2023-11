Microsoft postaja podjetje za Kopilote

Microsoft je na dogodku Ignite razkril niz novosti, ki so tako ali drugače povezane z umetno inteligenco in sodijo v skupino orodij, ki jim pravijo Copilot. Pomočniki Copilot, ki temeljijo na generativni umetni inteligenci, so integrirani v aplikacije Microsoft 365, Windows 365, storitve Azure, poslovne informacijske rešitve ter orodja za razvijalce.

Nekaj kopilotov je v preteklih mesecih že postalo dosegljivih za končne uporabnike, večina pa jih bo na voljo za preizkušnjo ali širšo splošno rabo šele v naslednjih mesecih. Obenem so se odločili tudi rahlo preimenovati že doslej najavljena orodja. Microsoft 365 Copilot, izdan v začetku novembra, bo Microsoft odslej imenoval Copilot for Microsoft 365.

Microsoft prav tako v navezavi s pomočniki umika ime Bing, pomožno orodje na robu brskalnika in v drugih orodjih pa bodo odslej imenovali le z blagovno znamko "Copilot" oziroma “Copilot Pro”, ko gre za poslovno rabo.

Na konferenci Ignite so napovedali tudi nove kopilote. Copilot za Azure se lahko uporablja za pridobivanje vpogledov v delovne obremenitve Azure, verjetno pa bo dobil v prihodnje še številne druge funkcionalnosti s ciljem avtomatizacije uporabe storitev v oblaku."

Na strani izdelkov Dynamics 365 novi izdelki vključujejo pomočnike Copilot for Service in Copilot for Sales za uporabo z rešitvami za upravljanje odnosov s strankami. Microsoft je navedel, da bo Copilot for Service integriran z orodji Salesforce, ServiceNow in Zendesk in ga bo mogoče razširiti na druge sisteme.

Naslednja novost je Copilot for Microsoft Fabric, ki se bo lahko uporabljal ustvarjanje podatkovnih tokov, ustvarjanje kode in celotnih funkcij, gradnjo modelov strojnega učenja ali vizualizacijo rezultatov, vse skupaj z uporabo ukazov v naravnem jeziku. Kopilote bodo dobili tudi vsi moduli poslovnih rešitev Viva in orodje za skupinsko delo Microsoft Loop.

Copilot v Microsoft Outlooku, ki uporabnikom pomaga pri pripravi in načrtovanju sestankov, se bo začel uvajati v začetku leta 2024. Med kopiloti, ki so že na voljo strankam, je tudi Copilot za low-code orodja Power Apps. Druga novost na tem področju je Copilot Studio, novo razvojno okolje za razvoj low-code aplikacij s pomočjo umetne inteligence. Copilot Studio je menda zrgajen na temeljih Power Virtual Agents in širšega Microsoftovega pogovornega ekosistema AI. Copilot Studio se bo uporabljal za povezovanje rešitev Copilot z viri podatkov.

Microsoft Security Copilot, usmerjen na področje informacijske varnosti, ki je trenutno v fazi zasebnega predogled, po novem sodeluje s skrbniškim centrom Microsoft Intune, kjer pomaga pri uvajanju in upravljanju varnostne politike na odjemalcih. Security Copilot bo prav tako povezan z orodji Microsoft Purview, Entra, Defender XDR in Sentinel.

Kot vemo, gre za storitev v oblaku, ki ponuja virtualiziran računalnik z okolji Windows 11 ali Windows 10. Windows 365 AI zdaj omogoča za spreminjanje velikosti računalnikov v oblaku ponujajo priporočila, ki naročnikom pomagajo zmanjšati stroške, povečati učinkovitost in dodatno poenostaviti varnost in upravljanje računalnikov v oblaku Windows 365.

Za stranke, ki uporabljajo računalnike v oblaku za naloge, ki zahtevajo veliko strojnih virov, je Microsoft objavil, da je dodana podpora za grafične pospeševalnike v oblaku, Windows 365 GPU, ki je namenjena grafičnemu oblikovanju, upodabljanju slik in videa, 3D modeliranju in drugim delovnim obremenitvam, odvisnim od GPU.