Microsoft posodobil spisek procesorjev za Windows 11

Microsoft se pripravlja na splavitev Windows 11, še vedno pa obstaja manjša zmeda o tem, kateri in kakšni računalniki bodo zmogli poganjati ta novi (no, prav, nadgrajeni) operacijski sistem. Oz. katerim/kakšnim računalnikom bo to dovoljeno.

Microsoft bo novo različico Windows očitno izkoristil za delno prekinitev z desetletji dolgo zgodovino, ki ta operacijski sistem že kar dobro ovira. Podpora množici strojne opreme najrazličnejših proizvajalcev, s katero se denimo Applu ni treba ukvarjati, postaja resna cokla. Tudi zato bo Windows 11 ob namestitvi preverjal osnovne lastnosti računalnika in se ob napačni konfiguraciji ne bo pustil namestiti. Drugi, po Microsoftovih besedah, pomembnejši razlog, je varnost, ki je programsko s staro strojno opremo ne morejo zadovoljivo zagotoviti.

Trenutno kaže, da bo Windows 11 zahteval računalnik z vsaj 4 GB pomnilnika (to je v resnici zelo malo, toliko pomnilnika imajo danes povprečni pametni telefoni), 60 GB diska, varni zagon UEFI in predvsem varnostni čip TMP 2.0. Uporabniki s(m)o bolj nesrečni, ker bodo, kot kaže, podprti le Intelovi procesorji od vključno osme generacije, ki so bili predstavljeni leta 2017 in AMDjevi procesorji z arhitekturo ZEN+, ki je bila predstavljena leta 2019. Z redkimi izjemami na področju procesorjev Intel, ki jih posamično dodajajo. Nazadnje so spisek »odobrenih« procesorjev razširili s serijama Intel Core X in Xeon W ter procesorjem Intel Core 7820HQ (če je vgrajen v dovolj sodobnem računalniku, kot je denimo Microsoft Surface Studio 2).

Članom skupine Windows Insider Preview je že na voljo posodobljen program PC Health Check, ki preverja strojno opremo v računalniku.

Techspot