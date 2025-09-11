Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 11.9.2025 07:00

Microsoft poleg ChatGPT v Office dodaja še Anthropicov Claude

Posebna vez med Microsoftom in OpenAI, ki se je stkala s trinajstmilijardno investicijo, je čedalje manj posebna. Potem ko OpenAI ne uporablja več izključno Microsoftovih računskih kapacitet, se je slednji odločil v svoje izdelke integrirati konkurenco. V novih verzijah Officea bo več pomočnikov umetne inteligence, med prvimi bodo dodali Anthropicov Claude Sonnet 4.

Dogovor, ki se obeta, je nenavaden. Potem ko je interno testiranje pokazalo, da je Claude Sonnet 4 primeren za uporabo kot pomočnik v Officeu, ga bodo vgradili prek AWS. Amazon je resda Microsoftov rival in eden večjih investitorjev v Anthropic, a Claude Sonnet 4 bo tekel prav prek njegovih strežnikov. Navsezadnje je Amazon v Anthropic investiral štiri milijarde dolarjev.

Ob tem Microsoft poudarja, da bodo dogovori z OpenAI-jem ostali nespremenjeni. Claude Sonnet 4 bo zgolj dodatna možnost. Zdi se, da obe podjetji – Microsoft in OpenAI – iščeta alternative, da ne bi bila odvisna zgolj drug od drugega. To je v resnici dobro, dasiravno gre včasih predaleč. OpenAI na primer želi vzpostaviti platformo, ki bo konkurirala Microsoftovemu LinkedInu, Microsoft pa je poleg vgradnje konkurenčnih modelov začel razvijati tudi lastne, prav tako pa je ponudil celo DeepSeekov model.

 

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • ZDA tehnološkim velikanom: po potrebi ignorirajte evropsko zakonodajo

    ZDA tehnološkim velikanom: po potrebi ignorirajte evropsko zakonodajo

    Zvezna komisija za trgovino v ZDA (FTC) je tehnološkim velikanom, med njimi Googlu, Meti, Amazonu, Microsoftu in Applu, konec avgusta poslala skrb vzbujajoče pismo, v katerem jim je praktično naročila, naj pri poslovanju na Stari celini ignorirajo evropsko zakonodajo.

    novice
    Objavljeno: 3.9.2025 07:00
  • Izpad rtvslo.si traja že skoraj šest ur

    Izpad rtvslo.si traja že skoraj šest ur

    Ena najpopularnejših spletnih strani v Sloveniji je že več kot pet ur nedosegljiva. Multimedijski center RTV Slovenija (www.rtvslo.si) je od 13. ure nedostopen, težave pa še niso odpravili.

    novice
    Objavljeno: 8.9.2025 18:00
  • Posodobitev Windows 11 ni kriva, kdo je torej kriv za izginjanje podatkov na SSD-jih?

    Posodobitev Windows 11 ni kriva, kdo je torej kriv za izginjanje podatkov na SSD-jih?

    Zadnja posodobitev za Windows 11 je bila obtožena, da kvari podatke na SSD-jih, ki so sorazmerno polni. Microsoft in Phison sta porabila več tisoč ur, da bi napako zmogla reproducirati, a sta na koncu zaključila, da povezave med dogodkoma ni. Tako ostaja razlog za težave s podatki, ki so jih nekateri uporabniki doživljali, še naprej neznanka.

    novice
    Objavljeno: 2.9.2025 07:00
  • <span><span>NVIDIA - slabo polovico prihodkov prispevata le dve stranki</span></span>

    NVIDIA - slabo polovico prihodkov prispevata le dve stranki

    Nvidia je v drugem četrtletju 2025 zabeležila rekordnih 46,7 milijarde USD prihodkov, kar je 56 % več kot leto prej, a nova razkritja v poročilu ameriški agenciji SEC kažejo, da je skoraj 40 % tega zneska, vezanega na zgolj dve stranki.

    novice
    Objavljeno: 1.9.2025 11:00
  • Umetna inteligenca ustvarja zgodovinske videoposnetke, ki potvarjajo svet

    Umetna inteligenca ustvarja zgodovinske videoposnetke, ki potvarjajo svet

    Na YouTubu je vsebin več, kot jih bomo lahko kdajkoli pregledali, zato je ločevanja zrnja od plev ključnega pomena. V času umetne inteligence je to čedalje teže, o čemer pripoveduje tudi zgodba videoposnetkov o zgodovini. YouTube je preplavila nova zvrst posnetkov, ki zaradi svoje neresničnosti močno jezijo prave zgodovinarje.

    novice
    Objavljeno: 5.9.2025 09:00
  • Najtanjši preklopni telefon

    Najtanjši preklopni telefon

    Honor je včeraj na Ljubljanskem gradu predstavil svoj najnovejši preklopni telefon Honor Magic V5.

    novice
    Objavljeno: 28.8.2025 11:40
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov