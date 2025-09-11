Objavljeno: 11.9.2025 07:00

Microsoft poleg ChatGPT v Office dodaja še Anthropicov Claude

Posebna vez med Microsoftom in OpenAI, ki se je stkala s trinajstmilijardno investicijo, je čedalje manj posebna. Potem ko OpenAI ne uporablja več izključno Microsoftovih računskih kapacitet, se je slednji odločil v svoje izdelke integrirati konkurenco. V novih verzijah Officea bo več pomočnikov umetne inteligence, med prvimi bodo dodali Anthropicov Claude Sonnet 4.

Dogovor, ki se obeta, je nenavaden. Potem ko je interno testiranje pokazalo, da je Claude Sonnet 4 primeren za uporabo kot pomočnik v Officeu, ga bodo vgradili prek AWS. Amazon je resda Microsoftov rival in eden večjih investitorjev v Anthropic, a Claude Sonnet 4 bo tekel prav prek njegovih strežnikov. Navsezadnje je Amazon v Anthropic investiral štiri milijarde dolarjev.

Ob tem Microsoft poudarja, da bodo dogovori z OpenAI-jem ostali nespremenjeni. Claude Sonnet 4 bo zgolj dodatna možnost. Zdi se, da obe podjetji – Microsoft in OpenAI – iščeta alternative, da ne bi bila odvisna zgolj drug od drugega. To je v resnici dobro, dasiravno gre včasih predaleč. OpenAI na primer želi vzpostaviti platformo, ki bo konkurirala Microsoftovemu LinkedInu, Microsoft pa je poleg vgradnje konkurenčnih modelov začel razvijati tudi lastne, prav tako pa je ponudil celo DeepSeekov model.