Microsoft pokopal Windows 7 in 8.1

Ni bilo pričakovano, temveč ravno nasprotno. Vrsto let je Microsoft opozarjal, da se bo to zgodilo, pred tremi leti pa se je začel še zadnji plačljivi podaljšek. A od danes Windows 7 in 8.1 nista več podprta, varnostnih ali drugih popravkov pa ne bo več.

Microsoft je Windows 7 za običajne uporabnike upokojil že 10. januarja 2020, a je zaradi velikega zanimanja in razširjenosti podjetjem omogočil dokup triletne podaljšane podpore. V tem času so posodobitve še prihajale, sedaj pa je tega konec. Windows 8.1 takisto ni več podprt, a ta plačljive podpore sploh ne bo dobil, ker nikoli ni dosegel priljubljenosti svojega predhodnika.

Kdor je obtičal z Windows 7 ali 8.1 – po statistikah obiskanosti internetnih strani jih je približno 15 odstotkov – lahko v večini primerov še vedno brezplačno ali zelo poceni nadgradi na Windows 10. To bo težavo rešilo za poltretje leto, nato pa bomo jeseni 2025 ponovno pisali, da je pokopan še en operacijski sistem – paradoksalno sistem, ki ga je ob izdaji Microsoft oklical za zadnjega kadarkoli. Nadgradnja na Windows 11 bo na starejših mlinčkih večji zalogaj, ker jih mnogo sploh ne podpira tega sistema.

V preteklosti se je z Windows XP že zgodilo, da je Microsoft snedel besedo in izdal popravke za odslužene operacijske sisteme. Tak primer je bil virus WannaCry, ki je sejal kaos. A to so nenačrtovani prebliski, ne katere se ne moremo zanašati. Res bo treba nadgraditi.