Objavljeno: 11.11.2025 05:00

Microsoft pokazal Windows 11 26H1, ki na običajnih računalnikih ne bo deloval

Verzija Windows 11, ki bo izšla prihodnje leto, se bo predvidljivo imenovala Windows 11 26H1, a je zelo verjetno ne bomo mogli uporabljati. Na kanalu Canary v programu Insider Preview se je predogledna izdaja (Build 28000) pojavila te dni, kar naznanja začetek nekoliko bolj javnega testiranja. Zdi pa se, da bo omejena na ARM-jeve procesorje.

Slednje so le govorice, je pa Microsoft potrdil, da nova inačica ne bo prinesla novih funkcionalnosti (feature update), temveč da bo prinesla podporo za nove platforme (specific silicon). V praksi bo torej zelo verjetno namenjena sistemom s procesorji Snapdragon X2 Elite in Nvidia N1X.

Nove inačice Windows 11 sicer izhajajo po predvidljivem ritmu. V drugi polovici leta Microsoft izda novo različico z dodatnimi funkcionalnostmi in izboljšavami, medtem ko verzij v prvem polletju običajno ni. Windows 11 26H1 bo izjema, ki se bo zgodila zaradi novih arhitektur.

Uporabniki današnjih platform, torej Intelovih in AMD-jevih procesorjev x64, pa bomo morali počakati na Windows 26H1.