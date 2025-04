Objavljeno: 15.4.2025 08:00

Microsoft opozarja uporabnike, naj vrnejo imenik nazaj

Po zadnji nadgradnji sistema Windows 11 (verzija 24H2) so nekateri uporabniki opazili novo, prazno mapo in jo izbrisali.

Nadgradnja operacijskega sistema Windows 11 je na osrednjem disku ustvarila prazen imenik z imenom inetpub. Ker je bil videti neškodljiv, prazen in nepovezan z aktivnimi funkcijami, so številni uporabniki menili, da ga lahko preprosto izbrišejo. Microsoft je dotične uporabnike zdaj javno opozoril. Kdor je mapo izbrisal, jo mora ponovno ustvariti, saj je ključna za varnostni popravek. Nenavadna mapa je v resnici del varnostnega mehanizma, ki preprečuje lokalnim napadalcem manipulacijo z datotekami in imeniki znotraj sistema. Ne glede na to, ali imamo nameščen spletni strežnik IIS (Internet Information Services) ali ne, mora ta mapa ostati na sistemu, saj omogoča pravilno delovanje popravka. Microsoft priznava, da bi moral to jasno zapisati že v spremnem opisu posodobitve. Ker tega ni storil, so se pojavile napačne razlage in posledično neželeni izbrisi.

Rešitev je preprosta. Imenik lahko ročno vrnemo na svoje mesto ali na nadzorni plošči sistema Windows v razdelku Programi / Programi in funkcije izberemo Vklopi ali izklopi funkcije sistema Windows ter označimo Internet Information Services in kliknemo OK. Sistem bo znova ustvaril mapo inetpub in s tem vzpostavil manjkajoči del zaščitnega mehanizma.