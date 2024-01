Objavljeno: 26.1.2024 05:00

Microsoft odpušča in ukinja v oddelku za igre

Microsoft bo odpustil 1900 zaposlenih v oddelku za igre, poročajo viri iz podjetja. To predstavlja 8,6 odstotka zaposlenih v oddelku za igre, ki šteje 22000 ljudi. Vest prihaja tri mesece po dokončanem prevzemu Activision Blizzarda, za katerega so v podjetju odšteli 69 milijard dolarjev. Microsoft je sicer po borznih cenah trenutno vreden dobrih 3000 milijard dolarjev.

Odpuščali bodo na vseh projektih oddelka za igre. To so tako razvijalci kakor podpora in administracija. Prizadeti enoti sta tudi Xbox in ZeniMax Media, kamor sodi Bethesda Softworks. To so leta 2021 prevzeli za 7,5 milijarde dolarjev.

Hkrati iz Redmonda prihajajo vesti, da preživetvene igre, ki jo je bil napovedal Blizzard januarja 2022, ne bo. Igra sicer še ni imela naslova, so pa januarja začeli iskati bodoče razvijalce igre in pisce zgodbe, ki bi tekla na računalnikih in konzolah.

Podjetje zapuščata tudi Mike Ybarra, ki je bil predsednik v Blizzardu, in Allen Adham, ki je bil vodilni dizajner v Blizzardu. Bobby Kotick, nekdanji izvršni direktor, je odšel 1. januarja.