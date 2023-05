Microsoft odprl Bing Chat vsem uporabnikom

Kot je v navadi pri novih storitvah, je bil Bing Chat sprva na voljo le s povabilo, a je dovolj dozorel, da to ni več potrebno. Microsoft je včeraj omogočil uporabo vsakomur brez čakalne vrste, potrebujemo le račun pri Microsoftu. Tega pa večina uporabnikov novih verzij Windows že ima.

Dva meseca je torej trajalo, da se je Microsoft odločil, da ne bo več čakalne vrste. Namesto tega bo zadostoval račun pri Microsoftu, še vedno pa vztrajajo z omejitvijo na brskalnik Edge ali aplikacijo Bing na pametnih napravah. Poleg širšega dostopa je Microsoft v Bing Chat dodal tudi nekaj novin funkcionalnosti. Med njimi so odgovori v slikah in videoposnetkih, zgodovina pogovorov in podpora za vtičnike. Slednje je pomembno predvsem za zunanje razvijalce, ki bodo pripravljali dodatne funkcionalnosti v povezavi s svojimi izdelki. Tak primer je na primer vtičnik za rezervacijo mize v restavraciji ali povezava z WolframAlpha za ustvarjanje vizualizacij.

Konkurenčni ChatGPT je takisto na voljo brez prijave, kar velja tudi za manjši tekmece, denimo HuggingChat ali StableLM. Google Bard pa ostaja precej zaprt in uradno sploh ni na voljo v Sloveniji.