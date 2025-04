Objavljeno: 10.4.2025 05:00

Microsoft odpovedal milijardo dolarjev vredne centre v Ohiu

Microsoft je preklical svoje načrte za gradnjo milijardo dolarjev vrednih podatkovnih centrov v krajih New Albany, Heath in Hebron v Ohiu. To ni prva tovrstna odločitev, saj so v minulih tednih že odpovedali gradnjo več centrov v ZDA in Evropi s skupno močjo 2 GW, kasneje pa še nekaj v Veliki Britaniji in celo Aziji.

Trije nesojeni centri v Ohiu bi obsegali vsak okrog 20.000 kvadratnih metrov. Gradnja prvih dveh bi se morala začeti letos poleti, tretjega v Hebronu pa prihodnje leto. Sedaj so načrti padli v vodo, Microsoft pa suho pojasnjuje, da bodo še naprej spremljali zemljišča v skladu s svojo investicijsko strategijo. Zemljišč ne bodo prodajali, a na dveh se bo še naprej – kmetovalo.

Zdi se, da odpoved ni povezana z zadnjimi carinami v ZDA, saj so druge lokacije odpovedali še pred zadnjimi eskalacijami. Microsoft je pojasnil, da bodo letos vseeno izpolnili investicijski načrt, ki znaša okrog 80 milijard dolarjev. Za zdaj pa dodatnih podatkovnih centrov ne bodo potrebovali.