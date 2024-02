Microsoft nekoč Bing skušal prodati Applu

Potrdile so se špekulacije, da je Microsoft v preteklosti resno poizkušal prodati svoj iskalnik Bing Applu ali pa vsaj z njim skleniti partnerstvo. To razkrivajo dokumenti, ki jih je sodišču v povsem drugem procesu priobčil Google. Na koncu se iz predloga ni izcimilo nič, ker je Apple ocenil, da je Bing preslab.

Apple že dolgo vrsto let v brskalniku Safari kot privzeti iskalnik ponuja Google. Microsoft je z različnimi bonbončki to dlje časa skušal spremeniti, na koncu pa je leta 2018 Applu preprosto ponudil, da Bing odkupi ali pa da skupaj prevzameta Bing v partnerstvu. A to se ni zgodilo. Apple je menil, da je Bingova kakovost prenizka, Microsoftova angažma in vlaganje v iskalnik pa preskromna. Microsoft je v minulih dveh desetletjih v svoj iskalnik vložil prek 100 milijard dolarjev, a je to očitno premalo.

A Googlov iskalnik je predober, tudi zaradi obilice podatkov, na katerih je natreniran algoritem. Da bi Bing pridobil toliko podatkov, bi trajalo 17 let, so ocenili. To je tudi razlog, da so Applove kratkotrajne ideje o lastnem brskalniku hitro propadle. Z Googlom ne bi mogel nikoli tekmovati niti tega ni želel. Dogovor z Googlom mu prinaša veliko denarja, v letu 2018 od 3 do 9 milijard dolarjev, sedaj pa že prek 20 milijard dolarjev.