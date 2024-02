Microsoft ne bo prenehal izdelovati konzol

V zadnjih tednih so se širile govorice, da bi Microsoft v bližnji prihodnosti prenehal izdelovati konzole Xbox. Čeprav vest nikoli ni bila uradna, je bilo negotovosti toliko, da je moral direktor Microsoft Gaming pomiriti zaposlene. Phil Spencer je zaposlenim dejal, da podjetje ne načrtuje ukinitve linije konzol Xbox.

Minuli teden so morali organizirati zbor zaposlenih, na katerem je Spencer izrecno naslovil govorice in pomiril zaposlene. Xbox ostaja del Microsoftove strategije, ki vključuje več vrst naprav. S tem je zanikal nekatere poročanja, da bodo nove igre večinoma multiplatformne, da ne bodo več na fizičnih nosilcih in da se sčasoma obeta ukinitev konzol.

Spomnimo, da so dokumenti za FTC, ki so pobegnili lani, opisovali novo Xbox Series v letu 2024, novo generacijo hibridne konzole pa leta 2028. A ko je postalo jasno, da bo Microsoft odpustil 1900 zaposlenih z oddelka za igre, predvsem z Xboxa, je marsikoga zaskrbelo. A Xbox ostaja.