Objavljeno: 18.11.2025 07:00 | Teme: microsoft

Microsoft nasprotuje preprodaji rabljenih licenc

Po pričakovanjih se bo Microsoft pritožil na septembrsko sodbo britanskega sodišča, ki je prepoznala nadaljnjo prodajo rabljenih licenc kot rabljenega plana kot popolnoma zakonito. Tedaj je podjetje ValueLicensing tožilo Mirosoft, ker je slednji oviral in skušal preprečiti prodajo rabljenih licenc.

Sodišče je potrdilo, da se lahko trajne licence preprodajajo kot vsako drugo blago. Mirosoft je skušal dokazati, da so posebej zaščitene kot kreativna avtorska dela, ker programi vsebujejo ikone in drugo oblikovanje, a sodišče tega argumenta ni sprejelo. Trajne licence se lahko prodajo dalje, Microsoft pa v licenčne pogoje ali pogoje uporabe ne more vnesti prepovedi (oziroma so te nične).

Sedaj se bo Microsoft pritožil na višje sodišče. Preprodaja rabljenih licenc je velik posel – tudi na naši strani boste videli oglase za takšne, pri nas povsem legalne preprodajalce – ki gre tehnološkim velikanom že leta v nos. Če bi britansko sodišče na zadnji stopnji odločilo drugače, bi to predstavljalo korenito spremembo trenutnega statusa in bi močno razburkalo trg. Formalnih sprememb v EU ne bi bilo, a o takšni zadevi evropske sodne prakse še ni, zato bi se sodišča lahko zgledovala po praksi drugod, denimo na Otoku.

