Objavljeno: 20.3.2023 18:00

Microsoft napoveduje lastno tržnico z igrami za mobilne platforme

Ni še čisto jasno, ali bo Microsoft dobil vsa dovoljenja za prevzem Activision Blizzarda, a v Redmondu še snujejo naslednji korak. Vodja oddelka za Xbox Phil Spencer je povedal, da načrtujejo vzpostavitev spletne trgovine z aplikacijami za iOS in Android.

Nova pravila v EU namreč od Appla in Googla terjajo, da od marca 2024 odpreta svoji platformi, ko bo začel veljati Digital Markets Act. Zato želi Microsoft ponuditi Xbox in vsebine iz lastne hiše in zunanjih partnerjev, ki bodo na voljo tudi za mobilne naprave. Trenutno tega na pametnih telefonih ni možno, ker so ekosistemi zaprti, a to se bo spremenilo.

Hkrati se Microsoft še vedno trudi prepričati regulatorje v ZDA, EU in Združenem kraljestvu, da mu sploh dovolijo prevzet Activision Blizzard. Medtem ko v EU kaže dobro, se več preprek obeta v ZDA. Regulatorje skrbi, da bo podjetje izkoriščalo konsolidacijo in zaprlo določene igre na svojo platformo, denimo Call of Duty. Microsoft zato ponuja zaveze, da tega ne bo storil.

Kdaj bo Microsoft uspel izdati svojo tržnico z aplikacijami, ostaja neznanka. Spencer je dejal, da tehnoloških ovir in da je Xbox in Game Pass možno hitro prilagoditi, da bosta prodajala igre in naročnine nanje za mobilne platforme. Drugo vprašanje pa je, kdaj bosta to dovolila vratarja, saj se lahko Apple in Google še pritožita na odločitev Evropske komisije.

The Financial Times