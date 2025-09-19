Microsoft namesto celotnih virtualnih namizij ponuja pretočne aplikacije v oblaku

Microsoft je zagnal javni predogled storitve Windows 365 Cloud Apps, ki omogoča uporabnikom, da iz oblaka ne zaganjajo več celotnih virtualnih računalnikov, temveč posamezne aplikacije. S tem želijo poenostaviti dostavo aplikacij, zmanjšati stroške in modernizirati infrastrukturo virtualnih namizij, pri čemer uporabniki dobijo le bistvena orodja, kot so Outlook ali Word, a brez nalaganja celotnega namizja.

Gre za razširitev obstoječe ponudbe Frontline Cloud PC, kjer si več uporabnikov podjetja deli virtualno okolje, a je za njihovo delo dovolj določena aplikacija in ne potrebujejo celotnega namizja. Novi pristop naj bi še olajšal delo skrbnikom IT, saj bo mogoče hitreje, enostavneje im ceneje uvajati specifične poslovne aplikacije v oblaku.

Ker se aplikacije Windows365 Frontline izvajajo v načinu skupne rabe, ena sama licenca za računalnik v oblaku omogoča več uporabnikom dostop do posameznih aplikacij, namesto da bi se vsakemu uporabniku zagotovilo celotno namizno okolje. Ta model je bolj primeren za delovna mesta z občasnimi in izmenskimi potrebami po dostopu, kot so na primer prodajna mesta v trgovini, delovna mesta v zdravstvu ali vladi, hkrati pa prilagaja licenciranje in infrastrukturo dejanski uporabi. Obenem rešitev ohranja vse dosedanje funkcionalnosti glede varnost in možnost centralnega upravljanja tovrstnega okolja.

Novost se umešča v naraščajoče konkurenčen trg virtualnih namizij in pretočnih aplikacij, kjer poleg Microsofta nastopajo še Citrix in Omnissa. Prav slednja, nekdanja enota VMware, je na svoji letni konferenci predstavila novo različico orodja App Volumes Manager, ki zdaj deluje tudi na fizičnih strežnikih in osebnih računalnikih.

Omnissa nakazuje tudi naslednji trend na področju virtualizacije namizij. Podjetje se namreč postopoma odmika od VMwarejeve infrastrukture, saj je potrdila podporo konkurenčnim platformam, kot so Nutanixov hipervizor AHV in Platform9 pri OpenStacku. V prihodnje načrtuje še širitev na Hyper-V in OpenShift. Več kot očitno virtualna namizja ne bodo več vezana zgolj na določeno virtualizacijsko platformo.

Kombinacija Microsoftove usmeritve v pretočne aplikacije in širitev tekmecev na nova področja rabe kaže, da se trg virtualnih namizij hitro spreminja. Podjetja iščejo načine, kako zmanjšati kompleksnost, izboljšati varnost in hkrati omogočiti zaposlenim dostop do ključnih orodij kjerkoli in kadarkoli, temu pa se mora prilagoditi tudi ponudba orodij.