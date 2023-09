Microsoft najavlja zamenjavo za Outlook

Microsoft namerava v roku naslednjih dveh let popolnoma prenoviti odjemalca za elektronsko pošto Outlook. Sprememba bo take narave, da bo zahtevala obsežnejšo zamenjavo za podjetja, zato je Microsoft tudi zgodaj začel obveščati javnost in partnerje.

Microsoft sicer nima strogega časovnega okvira za konec življenjske dobe klasičnega Outlooka za Windows, vendar obenem navaja, da definitivno prihaja konec za sedanjo generacijo izdelka. Podjetje namerava uvesti novo aplikacijo sprva kot izbirno možnost za uporabnike, s preklopnim stikalom za preizkušanje v zgornjem desnem kotu podedovanega odjemalca, podobno kot so to naredili v preteklih mesecih z novo generacijo odjemalca za okolje Microsoft Teams.

Preklopno stikalo, ki je trenutno privzeto v položaju »Izklopljeno«, se zdaj že lahko pokaže za podjetja, ki uporabljajo kanal za mesečne posodobitve Microsoft 365. Microsoft se je prehoda na novi Outlook lotil previdno, ker nekatere stvari v novem Outlooku za Windows ne bodo delovale kot doslej. Specifično dodatki COM, kjer Microsoft zdaj vrši tranzicijo na novo tehnologijo spletnih dodatkov (Web add-ins).

Novi Outlook za Windows sicer prinaša poenostavljen uporabniški vmesnik, ki je nekoliko podoben Outlooku na spletu. Novi odjemalec Outlook za Windows bo prilagodljiv različnim uporabnikom, med večjimi novostmi pa bodo orodja na temelju umetne inteligence, za katere Microsoft verjame, da bodo zagotovile občutno izboljšanje produktivnosti uporabnikov.

Eden od razlogov za prehod je tudi trenutno stanje, kjer trenutna aplikacija obstaja v več kot treh izvedbah, ki vse delujejo drugače. Namesto tega želi Microsoft z novim izdelkom ponuditi enotno aplikacijo, kar bo enostavnejše vzdrževati, tako za Microsoft, kot podjetja in uporabnike. Ta sprememba naj bi Microsoftu omogočila reševanje težav strank v urah in dnevih, namesto v tednih in mesecih.