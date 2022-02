Microsoft naj bi opustil projekt HoloLens 3

Sodeč po pisanju spletišča Business Insider so pri Microsoftu opustili projekt AR očal HoloLens 3.

Bojda naj bi bilo znotraj skupine, odgovorne za razvoj omenjenih očal, ogromno trenja in nesoglasij. Microsoft se naj bi vmes za razvoj dogovarjal s Samsungom, kar je še dodatno poglobilo nesoglasja med razvijalci. Nekateri bi želeli nadaljevati razvoj poslovnih aplikacij – denimo trenutno aktualni HoloLens 2, ki s ceno 3.500 dolarjev cilja na poslovne uporabnike, drugi pa bi Microsoftov razvoj preusmerili na Facebookov Metaverse in domače uporabnike.

V zadnjem letu je že 25 inženirjev pustilo projekt in se zaposlilo pri Facebooku, ki seveda razvija virtualno okolje Metaverse. Leta 2018 so pri Microsoftu podpisali pogodbo z ameriško vojsko, kar je sprožilo kar nekaj kritik zaposlenih, ki so v odprtem pismu odgovornim zapisali, da se niso zaposlili v Microsoftu za »razvoj orožja«. Imamo občutek, da gre pri virtualni in nadgrajeni resničnosti (Augmented Reality) za področje, kjer večina podjetij še ne ve, kaj bi zares počela.