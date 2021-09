Microsoft nadgrajuje skupinsko orodje Teams

V zadnjih mesecih je že skoraj običaj, da Microsoft svoje najbolj vroče orodje za skupinsko sodelovanje Teams posodablja vsaj enkrat mesečno. V najnovejši najavi novosti se Microsoft pripravlja na morebitno vnovično povečanje potrebe po množičnem skupinskem sestankovanju, čemur pravijo tudi hibridno delo.

Največ novosti je deležna podpora za spletne predstavitve in govorce. Ti bodo lahko svojo podobo (z odstranjenim ozadjem) v kratkem poljubno postavili čez predstavitve v PowerPointu, ki se vrti v ozadju. Microsoft za take uporabnike pripravlja tudi novo orodje z elementi umetne inteligence, ki bo pomagalo govorcem v realnem času. Opozarjalo jih bo o prehitrem ali prepočasnem govoru ter v primerih, ko nehote prekinjajo nekoga druga med govorom. Za nameček bo program znal samodejno izravnavati svetlobo, tako da bo slika govorca vselej optimalna.

Za skupinske sestanke pri Microsoftu pripravljajo posodobljeni “Companion mode”, v katerem so vsi sodelujoči zbrani v virtualni avli ali sejni sobi. Lažje kot doslej naj bi bilo upravljati tekstovna sporočila in reakcije med samim sestankom.

Microsoft najavlja tudi precejšnje izboljšave pri podpori za “pametno” strojno opremo, kot so video kamere, ki znajo spremljati govorca v prostoru ali zvočniki/mikrofoni, ki znajo izbrati trenutnega govorca glede na glas. Program bo znal celo samodejno razpoznati govorca in po potrebi na zaslonu prikazati njegov profil (ime, kontaktne podatke,...).

Da je Microsoft v zadnjih posodobitvah osredotočen na večja srečanja ljudi, kot so predavanja, konference in podobni dogodki, priča tudi posodobljena integracija med Outlookom in Teamsi. Organizatorji srečanj bodo tako lahko uvedli sistem rezervacije (do izpolnitve kvote sodelujočih), spremljali kje v določenem trenutku delajo povabljenci (doma ali v pisarni), lažje bo tudi rezervirati sejne prostore opremljene z opremo za določen tip sestankov.

Za mnoge pa bo morda najkoristnejša novost podpora v programu Teams za uporabo v avtomobilih prek sistema Apple CarPlay. Podobno kot to lahko počnejo s telefonskimi klici, bodo lahko uporabniki Applovih telefonov zdaj sodelovali tudi v zvočnih konferencah Teams, vključno z možnostjo samodejnega izklopa mikrofona, kadar voznik (ali potnik) ne govori. Vse v prid boljše kakovosti sestankov in varnosti med vožnjo.