Objavljeno: 5.9.2023 11:00

Microsoft na preiskavo Komisije odgovoril s podražitvijo orodja Teams

Microsoft je zaradi preiskave Evropske komisije, ki jo skrbi zloraba prevladujočega tržnega položaja, odstranil orodje Teams iz paketov Microsoft 365 in Office 365. Ta bosta odslej v EU nekoliko cenejša, a bo samostojni Teams dražji od prihranka, zato bo končni izid za uporabnike negativen.

Evropska komisija je julija začela formalno preiskavo integracije Teamsa v Microsoft 365 in Office 365, s čimer naj bi Microsoft nezakonito oviral konkurenco. Preiskavo je sprožila pritožba Slacka pred tremi leti.

Še preden je preiskava končana, se je Microsoft odločil spremeniti svojo politiko, zato bodo v EU in državah evropskega gospodarskega prostora Teams začeli tržiti samostojno. Paketi za velika podjetja (Enterprise) bodo odslej dva dolarja na mesec na uporabnika cenejši, a ne bodo več imeli Teams. Tega bo možno kupiti kot samostojni izdelek, kar pa bo stalo pet dolarjev na mesec na uporabnika. Obstoječi naročniki bodo lahko obdržali trenutne integrirane pakete, novi pa te možnosti ne bodo imeli.

Manjši naročniki bodo še vedno lahko dobili pakete, ki imajo Teams, na voljo pa bodo tudi paketi brez Teams. Paketi Frontline bodo pol evra na mesec na uporabnika cenejši, Business Basic en evro, Business Standard in Premium pa dva evra. Zakaj Microsoft céni Teams različno v različnih paketih, ni čisto jasno.

Druga novost bo več združljivosti s konkurenčnimi paketi. Pripravili bodo dodatno dokumentacijo, s katero bodo podjetja, kot sta Zoom ali Salesforce, laže integrirala svoje izdelke z Microsoft 365 in Office 365. Tretja novost pa bo dodatna infrastruktura za gostovanje aplikacij Office v drugih aplikacijah in storitvah, podobno kot je to možno v Teams.

