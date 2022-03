Microsoft na področju rešitev za proizvodnjo prevzel primat

Sodeč po raziskavi družbe IoT Analytics je prišlo na področju informacijskih rešitev za podporo proizvodnji (industrial software) v lanskem letu do zamenjave na vrhu. Microsoft je po tržnem deležu prehitel družbo SAP, v zadnjih nekaj letih vodilno na tem področju .

Microsoft je v letu 2021 imel 10,4% trga, SAP 8,3% trga, na tretjem mestu pa je Siemens s 5,3% trga. Pomembno je vedeti, da se trg proizvodnih sistemov zaradi prehoda na tehnologije IoT zelo hitro spreminja, hkrati pa je precej razdrobljen. Kar 55,1% tržnega deleža sestavljajo manjše, specializirane rešitve.

Raziskovalci navajajo, da se je Microsoft uspel zavihteti na vrh tega tržnega segmenta z agresivno strategijo razvoja in prodaje rešitev Microsoft Dynamics, predvsem pa so močno pridobili zaradi industrijskih rešitev, ki so vključene v oblačne storitve Azure.

Leto 2021 je bilo na tem področju pomembno tudi iz vidika strukture vlaganj. Prvič se je namreč zgodilo, da so kupci več investirali v programske rešitve kot opremo za industrijsko avtomatizacijo (operational technology). IoT Analytics pri programski opremi napoveduje v prihodnje še hitrejšo rast kot doslej, v povprečju vsaj 18% na letni ravni, od leta 2023 pa morda še hitreje. Leta 2027 naj bi bil ta trg vreden skupno 288 milijard dolarjev.