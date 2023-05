Microsoft na krilih umetne inteligence jemlje tržni delež Googlu

Spletni velikan Google je zaskrbljen. Hitri napredek Microsofta na področju umetne inteligence ogroža njegov vodilni položaj na področju spletnega iskanja.

V poslovnih poročilih za prvo četrtletje sta se podjetji Alphabet in Microsoft osredotočili na razvoj umetne inteligence in posledično iskanja. Medtem ko je Google prepričan, da je umetna inteligenca le še ena evolucijska postaja v prihodnosti spletnega iskanja, napoveduje Microsoft dramatično preobrazbo, generacijski premik, ki bi podjetje z vključitvijo umetne inteligence v iskalnik Bing ter nabor pisarniških programov Office znal postaviti v vodstvo.

Številke, ki sta jih razkrili podjetji, povedo vse. Googlovi prihodki s področja iskanja in storitev, povezanih z njim, so se na letni ravni povečali za slaba dva odstotka, kar je veliko manjša rast kot leta 2022 (24,3 %) in 2021 (30,1 %). Razlog tiči v štirikratnem povečanju namestitev aplikacije Bing ter desetkratnem povečanju števila strank oblačnih storitev Azure, odkar so te okrepljene z izdelki podjetja OpenAI.