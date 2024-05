Microsoft močno zarezal v Bethesdo

Microsoft je pred tremi leti prevzel Bethesdo, sedaj pa bo prvikrat resno zarezal v popularnega založnika iger. Potem ko so v začetku leta najavili, da bodo odpustili 1900 zaposlenih iz tega sektorja, se sedaj izrisujejo podrobnosti masakra. Več studiev, ki so sodili pod Bethesdo, bodo preprosto zaprli.

Med njimi so Arkane Austin (razvijalec Redfalla), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within), Alpha Dog Games. Roundhouse Studios bodo pripojili ZeniMaxu. To seveda pomeni, da nekaj iger ne bo nikoli dobilo popravkov, posodobitev ali obljubljenih nadaljevanj. Redfall bo na primer ostala zgolj spletna igra, saj verzije brez povezave sedaj ne bo.

Microsoft je v internem sporočilu zapisal, da gre za spremembo prioritet, kamor sodi tudi konsolidacija razvoja iger. Pravijo, da želijo s tem omogočiti več investicij v intelektualno lastnino in nove igre, k čemur sodi tudi prekinitev sodelovanja z nekaterimi zaposlenimi. Vsi tega ne vidijo tako stoično. Dosedanji vodja Arkane Lyon je reze označil kot absolutno grozne. Posebej presenečeni so v Tango Gameworksu, potem ko so lani presenetili z veleuspešnico Hi-Fi Rush, ki je bila ena najbolj priljubljenih iger na Xboxu.

A odpuščanja se širijo po celotnem sektorju. Po ocenah naj bi lani in letos v tem sektorju odpustili že več kot 10.000 ljudi, trend pa se še nadaljuje.