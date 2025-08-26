Microsoft je vgradil umetno inteligenco Copilota neposredno v celice programa Excel

Microsoft je uvedel novost, ki bo verjetno močno predrugačila delo z Excelom – funkcijo COPILOT, zasnovano tako, da uporabnikom omogoča uporabo naravnega jezika za pisanje formul neposredno v celicah.

Namesto pisanja formul uporabniki preprosto vpišejo besedilo, na primer "Razvrsti te povratne informacije" ali "Povzemi te povratne informacije", in Excel samodejno ustvari ustrezne formule, ki se ob spremembi podatkov v delovnem listu tudi posodobijo samodejno. Funkcija je za zdaj na voljo uporabnikom Microsoft 365 Copilot v Beta programu za Windows in macOS, kmalu pa bodo vključeni tudi spletni uporabniki.

Funkcija COPILOT deluje kot običajna Excelova formula. Tako lahko obsežne nize povratnih informacij ali podatkov hitro razvrščamo, povzema­mo ali jih oblikujemo, ne da bi morali poznati zahtevne Excelove ukaze. Rešitev omogoča tudi kombiniranje z obstoječimi funkcijami, kar odpira napredne možnosti avtomatizacije.

Zanimivo, da Excelovo funkcijo COPILOT poganja OpenAI-jev model GPT‑4.1‑mini, ki je nedavno dodan naslednik podobne funkcije, ki so jo poizkusno pri Microsoftu razvijali že od leta 2023. Microsoft poudarja varnost rabe, saj so uporabniški vnosi zaupni in niso uporabljeni za dodatno učenje modelov.

Toda obenem Microsoft tudi opozarja, da funkcija COPILOT za zdaj ni primeren za delo, ki zahteva natančnost ali ponovljivost, kot so finančna poročila, pravna besedila ali druge ključne analize. Funkcija namreč še ne podpira dostopa do spletnih podatkov ali internih dokumentov podjetja, deluje izključno z že naloženimi podatki v Excelu. Prav tako obstajajo omejitve pri številu klicev: trenutno največ 100 na 10 minut in 300 na uro.

Microsoft načrtuje nadaljnji razvoj te funkcije. V pripravi je izboljšanje podpore za datumske oblike (namesto kot besedilo), podporo dodatnim podatkovnim virom in razširitev zmogljivosti modela.

Ta premik označuje ključno strateško potezo Microsofta pri integraciji umetne inteligence v vsakdanja orodja. Ko bo COPILOT široko dostopen, bo delo z Excelom postalo precej bolj intuitivno, še posebej za uporabnike, ki nisi vešči kompleksnih formul.

hjQitMNzSr0