Microsoft je napovedal začetek postopne uvedbe rešitve EU Data Boundary z januarjem 2023

Od 1. januarja 2023 bo Microsoft strankam nudil možnost, da shranjujejo in obdelujejo svoje podatke znotraj rešitve EU Data Boundary pri storitvah Microsoft 365, Azure, Power Platform in Dynamics 365. S to objavo Microsoft razširja obstoječe zaveze za lokalno shranjevanje in obdelavo podatkov, občutno zmanjšuje podatkovne tokove izven Evrope in nadgrajuje svoje rešitve za podatkovno suverenost.

Microsoft je s tem podprl evropske zahteve, za zagotavljanju zaupanja vrednih storitev v oblaku, ki jih zahtevajo uredbe sprejete v zadnjih letih. Microsoftove storitve so s tem zasnovane tako, da lahko izkoristijo celotno moč javnega oblaka, ob tem pa spoštujejo evropske vrednote in suverenost. Uvedba podpore za podatkovno suverenost bo sicer potekala v nekaj fazah.

Microsoft že zdaj ponuja podatkovno rezidentovo in bližino na več lokacijah po izbiri naročnika v skoraj vseh državah po svetu. To velja za celotno zbirko spletnih storitev Microsoft Cloud, vključno z rešitvami Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform in Azure.

Da bi podprl zahteve strank v EU in območju EFTA, je Microsoft v Evropi odprl ali gradi podatkovna središča v več kot 17 regijah s podatkovnimi središči. Od leta 2020 je predstavil načrte, da vzpostavi devet novih regij s podatkovnimi središči, vlaganja v zadnjih dveh letih pa so presegla 12 milijard dolarjev, s čimer je Microsoft eden večjih virov kapitalskih vlaganj v evropsko digitalno prihodnost.

Microsoft bo ob uvedbi rešitve EU Data Boundary objavil novo dokumentacijo o podatkovnih tokovih na novi spletni strani EU Data Boundary Trust Center, ki bo strankam, katerih storitve bodo vključene v rešitev, nudila pregleden vpogled v podatke. Dokumentacija se bo stalno dopolnjevala ob uvedbi novih stopenj rešitev EU Data Boundary in bo vključevala podrobnosti o storitvah, ki bodo zaradi varnosti in zanesljivosti lahko zahtevale omejen prenos strankinih podatkov izven EU.

V naslednjih stopnjah načrta EU Data Boundary bo Microsoft razširil rešitev EU Data Boundary tako, da bo vključevala shranjevanje in obdelavo dodatnih kategorij osebnih podatkov, vključno s podatki, ki se pridobijo ob zagotavljanju tehnične podpore.