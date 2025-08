Spletne strani in celotni internet se zanašajo na nepisano pravilo, ki se je v zadnjem letu začelo krhati in grozi, da bo pokopalo internet, kot ga poznamo. Zaradi agentov in modelov umetne inteligence čedalje manj klikamo na spletne strani, zaradi česar imajo te čedalje več težav s financiranjem. Zdi sem, da jim škoduje tudi Google, ki je doslej benevolentno zagotavljal promet s svojim iskalnikom.