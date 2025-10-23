Objavljeno: 23.10.2025 12:00

Microsoft izdal nove napredne igrače

Microsoft je izdal novo različico PowerToys 0.95.0, ki prinaša vrsto izboljšav in eno pomembno novost, funkcijo Light Switch, namenjeno večjemu vizualnemu udobju.

Light Switch samodejno preklaplja med svetlo in temno temo glede na čas dneva, kar pripomore k zmanjšanju obremenitve oči in prilagajanju svetlobnim pogojem v prostoru. Poleg tega so izboljšane zmogljivosti in uporabnost številnih drugih funkcij. Zaganjalnik Command Palette zdaj deluje hitreje in bolj tekoče, funkcijo Peek za predogled datotek pa lahko po novem sprožimo kar s preslednico. Find My Mouse ima novo možnost prosojne osvetlitve, kar olajša iskanje kazalca. Dodane so tudi možnosti za popolno brisanje bližnjic na tipkovnici in spregled konflikta med njimi, medtem ko je pripomoček za križec miške dobil dodatne nastavitve orientacije. Orodje PowerRename je prejelo popravek za števec preimenovanj, kar izboljšuje zanesljivost pri množičnem preimenovanju datotek. ZoomIt, orodje za povečevanje zaslona in risanje po njem, je prav tako posodobljeno z izboljšano stabilnostjo in obnovljenim delovanjem funkcij za risanje in obrezovanje.

PowerToys, priljubljen nabor pripomočkov za napredne uporabnike operacijskega sistema Windows, z vsako posodobitvijo postaja zmogljivejši in bolj uporaben za vse, ki radi prilagajamo svoje delovno okolje. Najnovejšo različico zbirke si lahko prenesemo z uradne GitHub strani ali neposredno iz trgovine Microsoft Store.