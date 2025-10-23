Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Microsoft izdal nove napredne igrače

Microsoft je izdal novo različico PowerToys 0.95.0, ki prinaša vrsto izboljšav in eno pomembno novost, funkcijo Light Switch, namenjeno večjemu vizualnemu udobju. 

Light Switch samodejno preklaplja med svetlo in temno temo glede na čas dneva, kar pripomore k zmanjšanju obremenitve oči in prilagajanju svetlobnim pogojem v prostoru. Poleg tega so izboljšane zmogljivosti in uporabnost številnih drugih funkcij. Zaganjalnik Command Palette zdaj deluje hitreje in bolj tekoče, funkcijo Peek za predogled datotek pa lahko po novem sprožimo kar s preslednico. Find My Mouse ima novo možnost prosojne osvetlitve, kar olajša iskanje kazalca. Dodane so tudi možnosti za popolno brisanje bližnjic na tipkovnici in spregled konflikta med njimi, medtem ko je pripomoček za križec miške dobil dodatne nastavitve orientacije. Orodje PowerRename je prejelo popravek za števec preimenovanj, kar izboljšuje zanesljivost pri množičnem preimenovanju datotek. ZoomIt, orodje za povečevanje zaslona in risanje po njem, je prav tako posodobljeno z izboljšano stabilnostjo in obnovljenim delovanjem funkcij za risanje in obrezovanje.

PowerToys, priljubljen nabor pripomočkov za napredne uporabnike operacijskega sistema Windows, z vsako posodobitvijo postaja zmogljivejši in bolj uporaben za vse, ki radi prilagajamo svoje delovno okolje. Najnovejšo različico zbirke si lahko prenesemo z uradne GitHub strani ali neposredno iz trgovine Microsoft Store.

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

