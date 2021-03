Microsoft izboljšuje skupinsko sodelovanje v okolju Teams

Microsoft je na konferenci Ignite predstavil kopico novosti, ki izboljšujejo in dodajajo nove funkcionalnosti vse bolj priljubljenemu orodju za skupinsko sodelovanje Microsoft Teams. Med bolj odmevnimi je nova funkcionalnost Microsoft Teams Connect, ki bo povezovala delovne skupine med različnimi organizacijami na bolj preprost način, kot doslej.

Projektne skupine bodo zdaj med sabo lahko delile komunikacijske kanale, pogovore in dokumente, pri čemer bo omogočeno tudi delo na skupnih dokumentih v realnem času. Microsoft s tem zapolnjuje vrzel, ki jo ima orodje Teams pri povezovanju med različnimi poslovnimi domenami, brez da bi pri tem rušili varnostno strategijo podjetij. Na nek način pa zdaj končno omogočajo to, kar je konkurenca (Slack) omogočala že v osnovi.

Veliko novosti je posvečenih videokonferencam. Uporabniki bodo odslej lahko preklapljali med različnimi pogledi, prav tako pa si lahko ustvarijo lastne pogled, kjer določijo, kje in v kolikšni meri naj bo prikazan posamezen vir informacij (video slika sogovornikov, deljeni zasloni, kramljanje, itd.).

Predavatelji pa lahko s predstavitvenim načinom (Presenter mode) odslej računajo na boljšo povezavo med prosojnicami in svojim video posnetkom. Način Reporter prosojnice prikazuje neposredno nad ramo predavatelja, podobno kot pri televizijskih poročilih. Slika ob sliki omogoča delitev zaslona na vsebino in video predavatelja. Zanimiv je tudi način Standout, kjer zna Teams prikazati obrezano sliko predavatelja (tehnika je podobna kot pri uporabi virtualnih ozadij) v kotu same predstavitve, kot silhueto, ki popestri sicer monotono menjavo prosojnic.

Naslednja zanimiva novost je namenjena vsem, ki v videokonferencah Teams delijo zaslone, specifično pa predstavitve narejene z orodjem PowerPoint. Predavatelji lahko zdaj na zaslonu vidijo precej več koristnih informacij hkrati. Enostavno je denimo ob prosojnicah na lastnem zaslonu prikazovati zapiske. Program omogoča tudi prikaz video slik slušateljev, pač za spremljanje njihovih reakcij.

Microsoft Teams dobiva tudi funkcionalnosti, ki ga dvigujejo nad današnji nivo tipičnih video sestankov, saj bo v kratkem z orodjem mogoče organizirati celotne dogodke, denimo spletne seminarje. V ta namen bo Teams nudil posebne spletne strani za prijavo na dogodke, obveščanje o dogodku prek elektronske pošte, predavatelji pa bodo dobili tudi nova orodja za moderiranje takih dogodkov.

Microsoft trdi, da lahko z novimi zmožnostmi ustvarimo interaktivne dogodke s tja do 1.000 udeleženci. Če pa se odločimo za enosmerno predstavitev, bo Microsoft do konca tega leta omogoča prireditve dogodkov s tja do 20.000 udeleženci. Za organizatorje je pomembno tudi, da bo Teams po koncu takih dogodkov omogočal statistiko udeležbe, na primer kdo in koliko časa je sodeloval na dogodku.