Microsoft in Meta bosta prejela 3x več grafičnih procesorjev Nvidia kot Google in Amazon

Med glavnimi ponudniki storitev v oblaku ta hip poteka ogorčena bitka za procesorjev Nvidia, kot trenutno še vedno poglavitnih elementov za podporo algoritmov generativne umetne inteligence. Najnovejši podatki razkrivajo, da sta Microsoft in meta pri temu uspešnejša kot Google in Amazon.

Po podatkih podjetja za tržne raziskave Omdia bi lahko trg generativne umetne inteligence, ki je bo v 2023 dosegel 6 milijard dolarjev, leta 2028 dosegel že 59 milijard dolarjev. Doslej je to generativno revolucijo umetne inteligence tehnično podpirala predvsem družba Nvidii, ki je daleč največji dobavitelj grafičnih procesorjev in namenskih čipov umetne inteligence.

Po navedbah družbe Omdia bosta Microsoft in Meta do konca leta 2023 prejela kar 150.000 grafičnih procesorjev Nvidia H100 Tensor Core, kar naj bi bilo 3-krat več od konkurentov, kot so Amazon, Google in Oracle. Iz tega se podatka se da sklepati, da bosta v prednosti, saj je drugih učinkovitih sistemov na trgu še razmeroma malo. Toda po drugi strani Google, Amazon in od nedavnega tudi Microsoft razvijajo lastne procesorje s ciljem, da bi zmanjšali odvisnost od izdelkov družbe Nvidia.