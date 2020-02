Microsoft in Google v oblaku dohitevata Amazon

Amazonov servis AWS je še naprej vodilni ponudnik storitev v oblaku, a se mu glavni konkurenti v zadnjem obdobju nekoliko približujejo. Zaslužek s storitvami v oblaku pa ob tem pri vseh ponudnikih raste hitreje kot druge storitve v informacijski industriji.

Amazon je v zadnjem četrtletju 2019 s storitvami v oblaku povečal prihodek za 34% in še vedno obvladuje okoli tretjino celotnega trga storitev v oblaku. A čeprav bi s tovrstno stopnjo rasti v marsikaterem podjetju proslavljali, pri Amazonu najbrž niso povsem zadovoljni, saj se njihova rast že šesto četrtletje zapored upočasnjuje.

Zato pa tekmeci rastejo hitreje od vodilnega v tem segmentu. Microsoft je zadnje četrtletje povečal prodajo storitev Azure za kar 62%. Skupaj s storitvami Enterprise Services je tako Microsoftov oblak ustvaril 11,9 milijard prihodkov. Te storitve predstavljajo za podjetje že okoli tretjino vseh prihodkov, medtem ko AWS za Amazon (ob dejstvu, da je večina prihodkov povezana s spletno trgovino) predstavlja le dobrih 11% vseh prihodkov.

Azure v okviru Microsofta raste precej hitreje kot ostala dva stebra. Oddelke za poslovne rešitve in produktivnost je denimo rasel v istem obdobju za 17%, medtem ko je oddelek za osebno računalništvo (kamor sodi Windows) zabeležil komaj 2% rast. Nič čudnega, da družba zato največ sredstev vlaga prav v razvoj storitev v oblaku.

V primerjavi z Amazonom in Microsoftom se zdi, da je Google s skupnim prometom 2,6 milijard dolarjev s storitvami Google Cloud daleč na tretjem mestu, vendar to pomeni kar 53% rast prodaje kot v enkam obdobju kot pred letom dni. Google Cloud je tako zrasel, da je v tem četrtletju Google prvič ločeno poročal o poslovnih rezultatih te storitve, medtem ko so doslej Google Cloud vodili kot »druge prihodke«.

Analitiki poudarjajo, da je bližanje Microsofta in Googla glavnemu tekmecu še hitrejše, kot kažejo absolutne številko o prodaji oziroma tržni deleži. Po dobičku naj bi bil Microsoft že pred Amazonom, Google pa tudi dosega ugodnejši čisti poslovni rezultat. Tako Microsoft kot Google sta svojo strategijo v oblaku zastavila bolj dolgoročno, s pridobivanjem velikih poslovnih naročnikov, kar jim daje večjo stabilnost poslovanja in manj stroškov upravljanja.