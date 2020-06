Microsoft in Google skupaj izboljšala preverjanje črkovanja

Objavljeno: 1.6.2020 15:32

Microsoft in Google sta sodelovala pri izboljšavah pri preverjanju črkovanja v brskalnikih Chrome in Edge.

Zadnji različici teh dveh brskalnikov po novem uporabljata Microsoftov Windows Spellcheck, namesto prejšnjega odprto-kodnega paketa Hunspell. Novost je predvsem boljša prepoznava naslovov URL, okrajšav, kratic, naslovov elektronske pošte in še česa. Če nam Chrome tega še ne ponudi lahko sami aktiviramo, konkretno pod chrome://flags/ poiščemo in aktiviramo »Use the Windows OS spell checker«, po vnovičnem zagonu bo v uporabi novo preverjanje črkovanja.

Microsoft je lani pri brskalniku Edge prešel na jedro Chromium, od takrat naprej pa sodelujejo tudi pri razvoju tega odprto-kodnega jedra.