Microsoft ima novega komercialnega direktorja

Vodstvo Microsofta je sporočilo, da bo Judson Althoff prevzel funkcijo novega izvršnega direktorja za komercialno področje (“Commercial CEO”), s čimer bo Satya Nadella razbremenjen vsakodnevnih komercialnih operacij in se bo lahko posvetil dolgoročnim strateškim področjem, kot so umetna inteligenca, arhitektura sistemov in razvoj podatkovnih centrov.

Kot del reorganizacije bo Althoff prevzel nadzor nad vsemi komercialnimi operacijami podjetja, vključno s prodajo, marketingom in administracijo, medtem ko bo Nadella ostal zadolžen za tehnične smernice. Čeprav bo Nadella razbremenjen neposrednega vodenja teh funkcij, bo ohranil določeno vpletenost: izvršna direktorica operacij (COO) Carolina Dybeck Happe bo še naprej poročala Nadelli, medtem ko bo glavni direktor marketinga (CMO) Takeshi Numoto zdaj neposredno poročal Althoffu.

Judson Althoff je z Microsoftom povezan že skoraj 13 let, ko je iz Oraclea prestopil v vodenje prodajnih in partnerskih struktur. Pri tem je prevzel tudi vlogo vodje oddelka Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS), ki ga je Nadella označil za najpomembnejši motor rasti podjetja. Razširjena odgovornost sicer pomeni, da bo Althoff pomembno pripomogel k usklajevanju trženja, prodaje in operativnih dejavnosti ter upravljanju stroškov, hkrati pa uravnaval vlaganja v področja, kot so AI in razvoj infrastrukture.

Gre za pomemben strateški premik v Microsoftu, ki odraža prioritete, povezane z razvojem umetne inteligence in infrastrukturnih zmogljivosti. Nadella, ki je prevzel vlogo izvršnega direktorja pred 11 leti, še ni nakazal, da namerava odstopiti. A z uvedbo funkcije “Commercial CEO” podjetje vzpostavlja precedens, ki daje Althoffu močnejšo vlogo v primeru morebitne nasledstvene razporeditve.

