Objavljeno: 8.12.2022 08:00

Microsoft igro Call of Duty obljubil tudi za Nintendo

Microsoft je v dogovoru z Nintendom obljubil, da bo po nakupu podjetja Activision Blizzard megauspešnico Call of Duty vsaj za deset let razvijal tudi za igralne konzole Nintendo.

Microsoft je še vedno v fazi nakupa igralnega velikana Activision Blizzard, saj se je v nakup vmešalo kar nekaj državnih regulatorjev, ki jih skrbi vzpostavitev monopola oz. morebitno oviranje konkurence. Nakup za 69 milijard dolarjev si zelo želi zaključiti, zato poskuša regulatorje prepričati, da konkurence ne bo oviral, nasprotno. Dogovor, ki so ga sklenili z Nintendom, je razumeti v tej smeri, saj igre Call of Duty na Nintendu od leta 2013 sploh ni bilo. Predsednik Microsofta je poziv za podoben dogovor namenil tudi Sonyu, ki upravlja najbolj priljubljeno konzolo in njen ekosistem – Playstation.

Britanski regulator (CMA) vseeno opozarja, da se je Microsoft po nakupu igralnega podjetja Bethesda vendarle začel obnašati monopolno, saj je igro Starfield izdelal le za Microsoftovo konzolo Xbox in PC.