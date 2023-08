Microsoft Edge for Business

Microsoft pripravlja novo različico spletnega brskalnika imenovano Microsoft Edge for Business, ki bo namenjena poslovnim uporabnikom. Edge for Business bo vključeval več funkcij, ki bodo zadovoljile specifične potrebe zahtevnih poslovnih okolij. Med glavnimi značilnostmi so izboljšana varnostna infrastruktura, boljši nadzor in enostavno prilagajanje v skladu s poslovnimi zahtevami.

Poudarek je na varnosti in ta vključuje izboljšano zaščito pred zlonamerno kodo, napredno preprečevanje sledenja in vgrajeno zaščito pred zlonamernimi spletnimi mesti. To bo podjetjem pomagalo bolje zaščititi svoje podatke in ohraniti integriteto poslovnih operacij.

Za IT skrbnike bo Edge for Business prinesel boljše upravljanje naprav z brskalniki in enostavno upravljanje posodobitev prek centralizirane konzole. S tem bo manj težav pri uvajanju sprememb in lažje zagotavljanje skladnosti poslovnih sistemov.

Novost, ki si jo želijo številna podjetja, je možnost prilagajanja brskalnika po meri posamezne organizacije. To vključuje možnost dodajanje lastnih razširitev, prilagajanje domače strani in omejevanje dostopa do določenih spletnih mest.

S tem korakom Microsoft išče priložnost povečanja tržnega deleža brskalnikov in se hkrati oddaljuje od koncepta, kjer je bil doslej en brskalnik namenjen vsem vrstam uporabnikov. Edge for Business bo na voljo kot brezplačna nadgradnja obstoječim poslovnim uporabnikom okolja Windows.