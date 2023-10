Microsoft dokončal nakup Activision Blizzarda

Skoraj dve leti po napovedi prevzema je Microsoft uspel dokončati nakup Activision Blizzarda. Zadnja ovira je bil regulator v Združenem kraljestvu, ki je blokiral nakup zaradi pomislekov o krnjenju konkurence. Pomisleke so imeli tudi regulatorji v ZDA in EU, a na koncu so bili vsi zadovoljni z Microsoftovimi zavezami. V ZDA na primer še vedno poteka sodni spor s FTC-jem, kjer smo izvedeli marsikaj zanimivega.

Glavna pomisleka sta bila dva. Microsoft bi s prevzemom pridobil nadzor nad razvijalci, kar je šlo še posebej v nos konkurentu Sonyju, hkrati pa bo Microsoft sedaj obvladoval igranje v oblaku. Microsoft je zato podal veliko zavez, denimo da imajo drugi ponudniki storitev za igranje v oblaku na voljo 10-letno licenco, ki jim dovoljuje uporabo iger Activision Blizzarda ipd. Evropska komisija je zeleno luč prižgala spomladi, FTC pa je v ZDA sprožil tožbo, ki pa jo je izgubil. Zadnji korak je bilo še Združeno kraljestvo, kjer so v petek prižgali zeleno luč.

Microsoft je s tem preskočil vse ovire, zato lahko za dobrih 69 milijard dolarjev končno kupi Activision Blizzard. Microsoft je s tem pridobil več studiev, ki pa tudi niso brez težav. V Blizzardu so imele afere zaradi (spolnega) nadlegovanja zaposlenih, prav tako so se pojavljali poizkusi oviranja sindikalnega združevanja.